اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 يوليه 2022 06:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

تعيين المصرى سيف أحمد رئيسا بالإنابة للاتحاد الدولي للهوكى

الأربعاء، 20 يوليه 2022 05:19 م
تعيين المصرى سيف أحمد رئيسا بالإنابة للاتحاد الدولي للهوكى سيف أحمد - رئيس الاتحاد الدولى للهوكى
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

عُيِّن سيف أحمد رئيساً بالإنابة للاتحاد الدولي للهوكي (FIH) عقب الهندي استقالة ناريندر باترا يوم الإثنين. ووفقا لموقع "انسايد ذا جيمز" من المقرر انتخاب خليفة دائم لباترا في نوفمبر.

 

وتم الإعلان عن تعيين أحمد ، رئيس الاتحاد الأفريقي للهوكي (AfHF) ، الذي شارك في الرياضة لأكثر من 60 عامًا ، بعد اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للهوكي ، والذي وافق رسميًا على استقالة باترا.

 

كما أكد المجلس التنفيذي عقب الاجتماع أنه من المقرر عقد مؤتمر الاتحاد الدولي للهوكي لهذا العام ، كما هو مخطط ، في 4 و 5 نوفمبر ، مع إجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد في اليوم الثاني.

 

وكان أحمد عضوًا في المنتخب المصري في عام 1968 وله ارتباط طويل بالرياضة كحكم ومسئول فني.

 

وشغل سابقًا منصب أمين صندوق الاتحاد الإفريقي للهوكى لمدة تسع سنوات قبل انتخابه رئيسًا في عام 2004.

 

وكان أحمد عضوًا في المجلس التنفيذي للاتحاد الدولى للهوكي منذ عام 2001.

 

ووفقا للموقع، خضع باترا للضغوط في وقت سابق من هذا الأسبوع وأعلن أنه سيستقيل من منصبه كرئيس لكل من الاتحاد الدولي للهوكى والجمعية الأولمبية الهندية (IOA).

 

جاء ذلك في أعقاب حكم للمحكمة العليا في دلهي الشهر الماضي بأن على باترا التوقف عن العمل كرئيس الجمعية الأولمبية الهندية في قضية تتعلق بمنصبه المثير للجدل كعضو مدى الحياة في مؤسسة "هوكى الهند".

 

وقررت المحكمة أيضًا أنه يجب إنشاء لجنة من ثلاثة أعضاء من المسئولين لإدارة الشئون اليومية لهوكي الهند.

 

 


سيف احمد

رئيس الاتحاد الأفريقي للهوكي

الهوكى

الاتحاد الدولى للهوكى

الاتحاد الافريقى للهوكى

لعبة الهوكى



الموضوعات المتعلقة

من اخترع الهوكي؟ تعرف على أصل اللعبة فى التاريخ

الثلاثاء، 03 مايو 2022 07:00 م

الهوكى من غير هوكى.. ماذا تعرف عن لعبة Ice Wars القتالية؟

الأحد، 01 مايو 2022 01:00 م

فوائد لعبة الهوكى.. تنظيم ضربات القلب و تقوية الأنسجة

الجمعة، 22 أبريل 2022 05:00 ص

منتخب الهوكى يخسر اللقب الأفريقى أمام جنوب أفريقيا

الأحد، 23 يناير 2022 10:59 م

الهوكى على أعتاب إنجاز جديد بالتأهل لكأس العالم لأول مرة فى مواجهة جنوب أفريقيا

الأحد، 23 يناير 2022 11:35 ص

منتخب الهوكى يواجه كينيا اليوم فى نصف نهائى بطولة أفريقيا

السبت، 22 يناير 2022 09:48 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة