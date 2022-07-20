تعيين المصرى سيف أحمد رئيسا بالإنابة للاتحاد الدولي للهوكى

كتبت رباب فتحى

عُيِّن سيف أحمد رئيساً بالإنابة للاتحاد الدولي للهوكي (FIH) عقب الهندي استقالة ناريندر باترا يوم الإثنين. ووفقا لموقع "انسايد ذا جيمز" من المقرر انتخاب خليفة دائم لباترا في نوفمبر.

وتم الإعلان عن تعيين أحمد ، رئيس الاتحاد الأفريقي للهوكي (AfHF) ، الذي شارك في الرياضة لأكثر من 60 عامًا ، بعد اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للهوكي ، والذي وافق رسميًا على استقالة باترا.

كما أكد المجلس التنفيذي عقب الاجتماع أنه من المقرر عقد مؤتمر الاتحاد الدولي للهوكي لهذا العام ، كما هو مخطط ، في 4 و 5 نوفمبر ، مع إجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد في اليوم الثاني.

وكان أحمد عضوًا في المنتخب المصري في عام 1968 وله ارتباط طويل بالرياضة كحكم ومسئول فني.

وشغل سابقًا منصب أمين صندوق الاتحاد الإفريقي للهوكى لمدة تسع سنوات قبل انتخابه رئيسًا في عام 2004.

وكان أحمد عضوًا في المجلس التنفيذي للاتحاد الدولى للهوكي منذ عام 2001.

ووفقا للموقع، خضع باترا للضغوط في وقت سابق من هذا الأسبوع وأعلن أنه سيستقيل من منصبه كرئيس لكل من الاتحاد الدولي للهوكى والجمعية الأولمبية الهندية (IOA).

جاء ذلك في أعقاب حكم للمحكمة العليا في دلهي الشهر الماضي بأن على باترا التوقف عن العمل كرئيس الجمعية الأولمبية الهندية في قضية تتعلق بمنصبه المثير للجدل كعضو مدى الحياة في مؤسسة "هوكى الهند".

وقررت المحكمة أيضًا أنه يجب إنشاء لجنة من ثلاثة أعضاء من المسئولين لإدارة الشئون اليومية لهوكي الهند.