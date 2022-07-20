تعليم البحر الأحمر: مد فترة تنسيق المدارس الثانوية حتى السبت المقبل

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، عن مد فترة المرحلة الأولى لتنسيق الصف الأول الثانوى "عام و فنى" حتى يوم السبت المقبل، بدلا من انتهائها أمس الثلاثاء.

من جانب اخر أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر اليوم قيام هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر بجولة تفقدية لإدارة الغردقة التعليمية.



التقي وكيل وزارة التربية والتعليم خلال جولته، محمد إبراهيم مدير إدارة الغردقة التعليمية لمناقشة الإستعدادات للعام الدراسي الجديد، ومناقشة وضع المنشآت الجديدة للمدارس كمحاولة للتخلص من كثافات المدارس.



كما تفقد وكيل الوزارة المبني الإداري للإدارة و التواصل مع العاملين بها، والتأكد من توفير سبل الراحة لهم وتهيئة الجو المناسب حتي يتم إنجاز الأعمال بسهولة و يسر.



رافق السيد وكيل التعليم المهندس مجاهد عطية مدير هيئة الأبنية التعليمية، وعبد الباسط بدران مدير الشئون القانونية، وأشرف فرج الله مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء .



