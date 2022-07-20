اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 يوليه 2022 01:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تعليم البحر الأحمر: مد فترة تنسيق المدارس الثانوية حتى السبت المقبل

الأربعاء، 20 يوليه 2022 11:46 ص
تعليم البحر الأحمر: مد فترة تنسيق المدارس الثانوية حتى السبت المقبل اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، عن مد فترة المرحلة الأولى لتنسيق الصف الأول الثانوى "عام و فنى" حتى يوم السبت المقبل، بدلا من انتهائها أمس الثلاثاء.

من جانب اخر أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر اليوم قيام  هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر بجولة تفقدية لإدارة الغردقة التعليمية.

التقي وكيل وزارة التربية والتعليم خلال جولته،  محمد إبراهيم مدير إدارة الغردقة التعليمية لمناقشة الإستعدادات للعام الدراسي الجديد، ومناقشة وضع المنشآت الجديدة للمدارس كمحاولة للتخلص من كثافات المدارس.

كما تفقد وكيل الوزارة المبني الإداري للإدارة و التواصل مع العاملين بها، والتأكد من توفير سبل الراحة لهم وتهيئة الجو المناسب حتي يتم إنجاز الأعمال بسهولة و يسر.

رافق السيد وكيل التعليم المهندس مجاهد عطية مدير هيئة الأبنية التعليمية، وعبد الباسط بدران مدير الشئون القانونية، وأشرف فرج الله مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء .

 


البحرالاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الغردقة

التربية والتعليم بالبحر الاحمر

تنسيق المدارس الثانوية

تعليم البحر الاحمر



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة