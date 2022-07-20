تعرف على خريطة قطع الكهرباء 6 ساعات بحى غرب المنصورة لمدة أسبوع لأعمال الصيانة

أعلنت رئاسة حى غرب المنصورة، برئاسة المحاسب متولى عبد العال رئيس الحى ، وبناء عن اخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء ، بانه سيتم فصل التيار الكهربائى، من الساعة 9 صباحا " حتى الساعة 3 عصرا" وتأثر عدد من الاماكن بنطاق حى غرب المنصورة ، وذلك ابتداء من يوم السبت الموافق 23-7-2022 حتى يوم الخميس الموافق29-7-2022 ، وذلك لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا" لبرنامج الصيانة للحفاظ عل جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.
والمناطق المتأثرة والتى سيتم فصل التيار الكهربائى عنها لأجراء أعمال الصيانة
يوم السبت الموافق 23-7-2022 المناطق المتأثرة بأنقطاع التيار لاجراء اعمال الصيانة
جزء من سندوب – جزء من عبدالسلام عارف- جزء من 6 اكتوبر ، جزء من كلية آداب
ويوم الاحد الموافق 24-7-2022المناطق المتاثرة بانقطاع التيار منطقة جزء من شارع الترعة من الشيماء حتى جيهان
ويوم الاثنين الموافق 25-7-2022 المناطق المتأثرة بانقطاع التيار جزء من شارع مسجد الجمال من جيهان
ويوم الثلاثاء 26-7-2022 المناطق المتاثرة بانقطاع التيار جزء من شارع جيهان – تقاطع جيهان مع الترعة
ويوم الأربعاء الموافق 27-7-2022 المناطق المتأثرة بانقطاع التيار جزء من شارع الجلاء وجيهان – شارع المستشفى العام
ويوم الجمعة الموافق 29-7-2022 المناطق المتاثرة بانقطاع التيار جزء من شارع عبدالسلام عارف - جزء من شارع السكة الجديدة - جزء من منطقة المجزر- منطقة حى الاشجار - جزء من شارع احمد ماهر
كما سيتم فصل التيار الكهربائى لإجراء الصيانة الشاملة بالوحة التوزيع الكلى، وذلك يوم الجمعه الموافق 22-7-2022، من الساعة السابعة صباحا الى العاشرة صباحاً، من نفس اليوم والمناطق التي سيتم الفصل عنها بنطاق هندسة غرب المنصورة هي : مستشفى المنصورة الجامعي- شارع المشاية بالكامل- - شارع الجمهورية من أول العباسي حتى نهاية الجامعة- شارع الثانوية - شارع منتصر- شارع الجلاء من أول مستشفى الصدر حتى الجامعة - شارع كلية آداب- شارع النخلة - شارع جيهان بالكامل – مركز الأورام - مستشفى الكلى داخل الجامعة والعيادات الخارجية التابعة لمستشفى الكلي- منطقة المعهد الصحى - مركز قلب وصدر - شارع اسكندر صوصه – شارع المدير .
وطالبت رئاسة حى غرب المنصورة، من المواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية بالمناطق التى تم ذكرها بالبيان باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء خلال الأيام المذكورة.
تعرف على خريطة قطع الكهرباء 6 ساعات بحى غرب المنصورة لمدة أسبوع لأعمال الصيانةالأربعاء، 20 يوليه 2022 11:11 ص
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أعلنت رئاسة حى غرب المنصورة، برئاسة المحاسب متولى عبد العال رئيس الحى ، وبناء عن اخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء ، بانه سيتم فصل التيار الكهربائى، من الساعة 9 صباحا " حتى الساعة 3 عصرا" وتأثر عدد من الاماكن بنطاق حى غرب المنصورة ، وذلك ابتداء من يوم السبت الموافق 23-7-2022 حتى يوم الخميس الموافق29-7-2022 ، وذلك لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا" لبرنامج الصيانة للحفاظ عل جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.
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