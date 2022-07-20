تعرف على تقرير لجان المتابعات الميدانية للمراكز والمدن ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار حملات المتابعة والرقابة على مستوى الأداء التنفيذي بالمصالح الحكومية، وتفقد مستوى وجودة الخدمات والمرافق، مع رصد أوجه القصور لسرعة تقويمها من خلال الأدوات والجهات المختصة.

كما وجه المحافظ بأن تكون الحملات الميدانية شاملة لكافة المصالح والمنشآت الخدمية ، وحدات محلية ، مديريات خدمية ، وحدات خدمية) مع ضرورة تواجد المختصين ضمن لجنة المتابعة ، لضمان الرصد الجيد والدقيق لمستوى الخدمات والموقف التنفيذي للمشروعات وكافة أوجه القصور والمخالفات.



وشدد المحافظ على أنه سيتابع بنفسه نتائج هذه الجولات وما تقوم برصده ومدى تجاوب الجهات التنفيذية مع ما تقوم برصده والتوصيات التي توصى بها اللجان،مؤكداً على أهمية التواجد الميداني لتحقيق الانضباط في مستوى الخدمات ، لاسيما الخدمات الحيوية التي تتماس مع الاحتياجات اليومية للمواطنين.



جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الإدارة العامة للمتابعة ، الخاصةبالحملات الميدانية على الوحدات المحلية للمراكز والمدن ، والذي قام بعرضه أشرف حماد مدير عام المتابعة ، والتي تناولت عدداً من القطاعات منها النظافة والإشغالات ، والبيئة وغيرها بمركز ومدينة إهناسيا.



وقامت اللجنة برصد بعض النقاط الإيجابية فيما يتعلق بنظافة مداخل مدينة اهناسيا ، ترعة السلطاني ، شارع مجلس المدينة ، منطقة كوبري مسعود،صناديق وحاويات القمامة الموجودة بالشوارع المذكورة ، حيث تم تفريغها أولاً بأول ، وتم التوجيه باستمرارر ذلك ، وأن تكون كافة الشوارع والميادين بهذا المستوى من النظافة.



كما رصدت اللجنة وجود إشغالات مخالفة تعوق الحركة المرورية وحركة سير المواطنين ببعض الميادين والشوارع خاصة بالمناطق التي بها مقاهي ومنشآت خدمية ، بشوارع ترعة السلطاني وخلف مستشفى اهناسيا ووجود تشوينات زلط ورمال ومواد بناء بطريق قاي فضلاً عن إشغالات لباعة جائلين وغيرها من الإشغالات المخالفة التي تم التوجيه برفعها مع متابعة عدم تكرارها.



كما تم رصد اللجنة عدد من المخالفات البيئية والتي تمثلت معظمها في وجود بعض التراكمات لمخلفات حيوانية وهدم بطريق قاي اهناسيا، وشارع ترعة السلطاني وبعض الشوارع الجانبية بجانب رصد استعمال بعض المحلات المياه الشرب النظيفة في رش الشوارع بالمخالفة للتعليمات ضمن توجهات الدولة بترشيد الاستهلاك والحفاظ على كل قطرة مياه.



واعتمد المحافظ توصيات وتوجيهات اللجنة،موجهاً بتطبيق القانون على المخالفين،مع متابعة عدم تكرار المخالفات، وموجهاً بالتوسع في الزيارات الميدانية لاماكن تقديم الخدمات الحيوية.