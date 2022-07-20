تحرير 187 محضرا تموينيا خلال حملات تفتيشية مفاجئة فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على إستمرار الأجهزة التنفيذية في شن حملاتها التفتيشية والرقابية للتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية للقضاء على جشع التجار ومراقبة حركة الأسواق وضبط الأسعار وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين.

أفاد المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة بأنه تم أمس الثلاثاء شن حملات تموينية للمرور على المخابز و المحلات العامة والأسواق بنطاق المحافظة ، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير (187 ) محضر تمويني ، تنوع ما بين (71) محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة و(116) محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي.

وإضاف وكيل وزارة التموين أنه من أبرز المحاضر التموينية التي تم تحريرها محضر ضد صاحب مصنع خراطيم ري بناحية المنطقة الصناعية السادسة لانتاجه خراطيم غير مطابقة للمواصفات القياسية ، وكذا محضر ضد صاحب مصنع أعلاف بناحية سمادون مركز أشمون لحيازته 2 طن نخالة خشنة داخل شكائر زنة 50 كجم ناقصة الوزن وبدون مستندات مجهولة المصدر ، ومحضر ضد صاحب محل أسمدة ومخصبات بناحية سبك الأحد مركز أشمون لحيازته 5 طن سماد زراعي لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر وبدون مستندات مجهول المصدر ، وآخر ضد صاحب مخبز سياحى بشبين الكوم لحيازته 2 طن دقيق فاخر بدون مستندات مجهول المصدر.