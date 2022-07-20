تحت ظل الألوان وعلى كراسى الخيزران السهر للصبح على شاطئ العريش

شمال سيناء - محمد حسين

شهد شاطئ مدينة العريش على ساحل محافظة شمال سيناء، سهرات حتى الصباح الباكر للإستمتاع بأجوائه يقوم بها الشباب من ابناء المكان والزائرين .

وبدورهم تنافس الشباب مقدمى الخدمات السياحية على الشاطئ فى جذب الزبائن اليهم بطرق مبهرة، بينها ابتكار عرائش من القماش باللونين الأبيض والفوشيه، وتخصيص كراسى من الخيزران للجلوس تحتها خلال ساعات النهار والسهر ليلا .

وقال عبدالله وسام أيوب، أحد الشباب مقدمى الخدمات، انهم يحاولون ابتكار الجديد وتقديم افكار سبق وتم تنفيذها على شواطئ شرم الشيخ والغردقة للترويج للسياحة على شاطئ العريش .

وأضاف أن هذه الخدمات والأشكال الجمالية تضيف للشاطئ مشهد من الجمال إلى جانب كل الخدمات الضرورية التى اقدم للزائر من ماكولات ومشروبات عصرية باردة وساخنة .

وقال أن فرق عمل تقديم الخدمات لاتتوقف من عصر كل يوم حتى الفجر، حيث اصبحت الأسر والشباب يفضلون الاستمتاع بالشاطئ ليلا حتى شروق الشمس، ثم نزول البحر مع ساعات الصباح الأولى والعودة لمنازلهم او الشاليهات التى يستأجرونها .

وأضاف أحمد جمال الخليلى من شباب مدينة العريش، ان هذا العام كثير من الأسر من داخل وخارج سيناء تقبل على الشاطئ، لافتا ان السهرات اصبحت عادة يومية للكثيرين .

وأشار إلى أن شاطئ العريش تقدم عليه الخدمات بشكل بسيط وعصرى جدا، والجميع يستمتع بالشاطئ الذى يعد من انظف واجمل واهدأ مصايف مصر .























