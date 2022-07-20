بدء تلقى طلبات تجديد وإصدار تراخيص المحلات بمركز الموحد بحى المناخ ببورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، عن بدء المركز التكنولوجي لإصدار تراخيص المحال العامة الموحد الجديد بحي المناخ، في تلقي طلبات المواطنين لتجديد وإصدار تراخيص المحلات التجارية وكافة أنواع الأنشطة المتعددة.

وأوضح محافظ بورسعيد، أنه تم عمل منظومة جديدة لإصدار تراخيص المحلات وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمحلات فى جميع الأحياء ببورسعيد، حيث يضم المركز إدارات رخص المحلات والشؤون القانونية والحجز الإداري بكل أحياء مدينة بورسعيد، بما يساهم في تنظيم عمل المحلات والتيسير على أصحابه عند تلقى الخدمات الخاصة بهم، وذلك فى إطار المنظومة الرقمية الشاملة التى تشملها كافة القطاعات والمؤسسات بالمحافظة، ويحقق سهولة حصول المواطن على كافة الخدمات والأعمال المتعلقة بتراخيص المحلات بالمحافظة .

وأكد "محافظ بورسعيد" أن المركز مميكن بنسبة 100%، ويضم أكفأ العناصر الشبابية المدربة على أعلى مستوى، وتم اختيارهم وفق لأسس وشروط معينة تضمن توفير بيئة عمل مميزة و ناجحة، كما تم تصميمه بأفضل نظام بما يحقق سهولة تلقي الخدمات للمواطنين، لافتا أنه تم تدريب العاملين بالمركز على أهمية الدقة في العمل وميكنة البيانات الخاصة برخص المحال والابتعاد عن الطرق النمطية والحفاظ على روح التعاون والمحبة بين العاملين بالمركز، لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.