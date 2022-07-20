بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى بمقر المجلس بالعلمين الجديدة

كتبت هند مختار

بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات.

كان رئيس الوزراء قد عقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، سير العمل بمختلف مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، التي تشمل 1477 قرية، بما في ذلك المشروعات التي تم الإنتهاء منها، والجاري العمل بها في ضوء البرنامج الزمني المُستهدف، وذلك فيما يتعلق بتنفيذ شبكات الصرف الصحي، ومياه الشرب النقية، والوصلات المنزلية، وكذا شبكات الغاز الطبيعي، والكهرباء، ومشروعات الاتصالات، وأعمال تنفيذ الطرق، وكباري الري، وكذا إقامة المجمعات الحكومية، وغيرها من المشروعات.