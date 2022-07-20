الإسكندرية - اسماء على بدر

تمكن الغواصون من انتشال جثمان شاب غرق فى شاطئ النخيل غرب الإسكندرية، بعد طفو الجثمان على سطح المياه بعد ساعات من الغرق.



وكان قد تلقى الإنقاذ النهرى بلاغا يفيد بوجود حالة غرق لشاب أمام شارع 61 يدعى يوسف محمود رجب 18 سنة من الجيزة.

وكانت قد شهدت محافظة الإسكندرية أكثر من 19 حالة غرق فى شواطئ مختلفة خلال إجازة عيد الأضحى، بسبب ارتفاع الأمواج وعدم استقرار حالة الطقس.



يذكر أن شاطئ النخيل تم إغلاقه بقرار من النيابة العامة، ولكن عدد من المواطنين يتوجهون إلى الشاطئ فى الساعات الأولى من الصباح.











