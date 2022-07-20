اليوم.. نظر محاكمة 4 متهمين بقتل عامل لسرقة مصنع فى مدينة 15 مايو

كتب أحمد حسنى

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة 4 متهمين بقتل عامل أمن مصنع لسرقة المصنع بمدينة 15 مايو.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبرى الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين بدائرة قسم شرطة 15 مايو بمحافظة القاهرة، قام الأول والثانى بقتل المجنى عليه، مع سبق الإصرار، بأن عقدا العزم وبيتا النية وفكرا بروية على إزهاق روحه، فوضعا مخططا لقتله وسرقة المصنع حراسة المجنى عليه وأعدا لذلك سلاحًا أبيضًا «سكين»، وما أن حان الميعاد المتفق عليه مغتمنمين تأمين محل الواقعة للمجنى عليه بمفرده، حتى توجه الأول لمحل الواقعة وتبعه الثانى محضرًا الأدوات التى اتفقوا على إعدادها، فدلف الأول لداخل المصنع لسابق علم المجنى عليه له وتسامرا حتى أنهى حديثه وانصرف من مكان الواقعة، ثم عاد إليه زاعما نسيانه مفاتيحه فتوجه إلى غرفة الحسابات فتبعه المجنى عليه ناهرًا إياه، فانقض عليه طعنًا بسلاحه الأبيض المُعد لجرمهما مسبقا بمختلف أنحاء جسده فحاول مقاومته إلا أنه استمر بطعناته حتى طرحه أرضا وخارت قواه ولفظ أنفاسه وتأكد من مفارقته للحياة فأحدث رإصابته التى أودت بحياته.

وأضاف أمر الإحالة أن ارتكاب تلك الجناية جاء تسهيلا لارتكاب جنحة أخرى، وهى أنه بذات المكان والزمان سرقا المنقولات المملوكة للمجنى عليه «صاحب المصنع»، بعد إتمام جرمه من داخل المصنع المسور بحائط وذلك عن طريق الكسر ليلا.