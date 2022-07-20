النزول بالحد الأدنى للقبول لعدد من مدارس التعليم المزدوج بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم والتدريب المزدوج للعام الدراسي 2022 / 2023 م، بحيث يكون الحد الأدنى للقبول بمدرسة المحمدين الثانوية الفنية للتعليم المزدوج 180 درجة بدلا من 200 درجة ، ومدرسة العامر الثانوية الفنية للتعليم المزدوج 195 درجة بدلا من 210 درجات.

وكان محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم قد تقدم بمذكره للعرض على محافظ الشرقية بشأن النزول بالحد الأدنى للتنسيق للعام الدراسي 2022 ببعض مدارس التعليم والتدريب المزدوج (نظام التعليم المزدوج) ليوافق المحافظ علي النزول بدرجات القبول بمدرستي المحمدين والعامر الثانويتين الفنيتين للتعليم المزدوج استكمالا للكثافة الطلابية بهما ولإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في حياتهم العلمية والعملية بما يعود بالنفع مستقبلاً على المجتمع.

يذكر أن أعداد الذين تقدموا لأداء امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 – 2022 بلغ 134 ألفا و758 طالبا وطالبة حضر منهم 133 ألفا و745 طالبا وطالبة ونجح منهم 112 ألف و693 طالبا وطالبة وأعداد الطلبة المنتظر نجاحهم في الدور الثاني 22 ألفا و64 طالبا وطالبة.