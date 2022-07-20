المعاهد الأزهرية: ترحيل امتحانات مواد الدور الثاني للنقل إلى الخميس بدلا من السبت

كتب لؤى على

قرر قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الثلاثاء، ترحيل امتحانات مواد الدور الثاني لصفوف النقل للمراحل ( الابتدائي_ الاعدادي _الثانوي _القراءات _ معاهد البعوث) التي كان من المقرر عقدها يوم السبت المقبل الموافق ٢٠٢٢/٧/٢٣م إلى الخميس الموافق ٢٠٢٢/٧/٢٨م، وذلك بناء على صدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء باعتبار يوم السبت الموافق 23/7/2022 إجازة رسمية بمناسبة ثورة 23 يوليو.

وعليه فقد تقرر بدء الامتحانات يوم الأحد الموافق ٢٤/٧/٢٠٢٢ لجميع المراحل والصفوف حسب الجدول المعتمد من رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.