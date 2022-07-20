المشدد 3 سنوات لبائع سمك وعامل لحيازتهما بانجو وسلاح نارى بالشرقية

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت.

تعود أحداث القضية لشهر مارس من العام الجارى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد قيام ضباط الأجهزة الأمنية بضبط "عبد الله ي م" 29 عاما بائع سمك و"ل عادل ال ا" 22 عاما عاما عامل تجميع مخلفات مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس، لحيازتهما كمية من جوهر البانجو المخدر بقصد الاتجار، وسلاح نارى فرد خرطوش و5 طلقات لذات العيار دون ترخيص.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.