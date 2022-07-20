المركزى الروسى يخفف الضوابط على شركات الاستيراد وبعض البنوك

وكالات

خفف البنك المركزي الروسي، اليوم الأربعاء، من الضوابط المفروضة على شركات الاستيراد والمصارف غير المقيمة في روسيا، إذ ألغى الشرط بسداد 30% كدفعة مقدمة بموجب عقود الاستيراد.

وجاء في بيان صدر عن المركزي الروسي: "ألغى بنك روسيا شرط سداد 30% لصالح غير المقيمين بموجب عقود استيراد الخدمات والأعمال ونتائج النشاط الفكري التي دخلت حيز التنفيذ منذ أبريل من هذا العام".

وأضاف أن القرار يهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي الخارجي وخلق الظروف لبناء سلاسل توريد جديدة والاستيراد.

بالإضافة إلى ذلك، سمح البنك المركزي للبنوك غير المقيمة من الدول غير الصديقة بشراء وبيع عملة أجنبية واحدة في سوق الصرف الأجنبي الروسي.

وحتى الآن، بالنسبة لجميع غير المقيمين من البلدان غير الصديقة، كان هناك حظر على شراء وبيع العملات الأجنبية.

وفي مطلع شهر مارس الماضي أعلن البنك المركزي الروسي مجموعة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في روسيا، وذلك في ظل العقوبات الغربية على روسيا.