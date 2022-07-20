السجن 5 سنوات لعاطل لحيازته 19 قطعة حشيش بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد احمد شعيب رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار حازم عبد الشناوي والمستشار محمود عيسي سراج الدين وسكرتير المحكمة السيد الوزيري بالسجن 5سنوات وغرامة 50الف جنية للمتهم " م.ا.ا" لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية رقم 13277 لسنة 2021 جنايات الرمل ثان عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان يفيد بضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان قيام المتهم " م.ا.ا" عاطل يفيد بقيام المتهم بمزاولة نشاطا إجراميا في الإتجار في المواد المخدرة وبالانتقال الي مكان تواجده وبحوزته حقيبة فتم إلقاء القبض عليه. بتفتيش الحقيبة عثر بداخلها علي عدد 19 قطعة حشيش ومبلغ مالي وسلاح أبيض مطوة وهاتف محمول .

و بمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه والسلاح للدفاع عن نشاطه الغير مشروع وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.