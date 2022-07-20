اليوم السابع
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الرئيس السيسى يدعو رجال الأعمال الصرب للمشاركة فى مشروعات مصر القومية

الأربعاء، 20 يوليه 2022 12:15 م
الرئيس السيسى يدعو رجال الأعمال الصرب للمشاركة فى مشروعات مصر القومية الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مجموعة من رجال الأعمال في صربيا، عقب لقائه بنظيره الصربي بقصر صربيا الرئاسى.، على هامش منتدى الأعمال "مصر - صربيا".

ودعا  الرئيس السيسي رجال الأعمال في صربيا إلى المشاركة في المشروعات القومية بمصر وخاصة في مجال الموانئ.

كان الرئيس السيسي عقد مؤتمرا صحفيا مع نظيره الصربي، أكد فيه على عمق العلاقات والروابط التاريخية التى تربط البلدين.

وقال الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الصربي، أود الإعراب عن تقديرنا للحرص الذى لمسته من جانبكم على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بين البلدين، وللزخم الذي شهدته العلاقات الثنائية بين بلدينا خلال السنوات الماضية والذى انعكس في عدد من الزيارات رفيعة المستوى من قبل مسئولي البلدين، والتأكيد على أهمية العمل على تفعيل أطر التعاون القائمة بما يتناسب مع إمكانات وقدرات البلدين ويحقق مصلحة شعبيهما. 
 
وتابع الرئيس: جاء اجتماعنا اليوم، تتويجا لجهودنا المشتركة على مدار الفترة الماضية، لدفع التعاون الثنائي بين البلدين ولوضع إطار استراتيجي متكامل تضمنه الإعلان المشترك الصادر عن الزيارة بشأن الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا، والذي يحمل أيضاً تصوراً مشتركاً لمختلف أوجه ومجالات التعاون في كافة المجالات، وسبل دفعها في الفترة المقبلة بما يؤكد إرادتنا السياسية المشتركة في هذا الشأن ويمهد لمرحلة جديدة من الشراكة التي تربط بين البلدين. 

السيسي

صربيا

الرئيس السيسي

زيارات الرئيس الخارجية



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