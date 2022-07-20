الحكومة البريطانية توافق على إنشاء محطة جديدة للطاقة النووية

كتب محمد جمال

أعطت الحكومة البريطانية الضوء الأخضر لإنشاء محطة جديدة للطاقة النووية، من المتوقع أن تولد من الكهرباء منخفضة الكربون ما يكفي حاجات 6 ملايين منزل من التيار، وقال وزير الأعمال كواسي كوارتنج إن الموافقة مُنحت لتطوير بناء المحطة، المسماة سايزويل سي، على ساحل سوفولك شرقي البلاد، بحسب "روسيا اليوم".

شركة الطاقة الفرنسية (إي دي إف)، التي ستمول المشروع جزئيا، قالت إن المحطة ستولد الكهرباء لمدة 60 عاما على الأقل، وستوظف 900 شخص، وتبلغ تكلفة المحطة 20 مليار جنيه إسترلينى (24 مليار دولار).

وتقول السلطات إن المحطة ستقدم مساهمة كبيرة نحو هدف بريطانيا المتمثل فى توفير ما يصل إلى ربع الطاقة المستهلكة في البلاد من الطاقة النووية بحلول عام 2050.

وتسعى المملكة المتحدة إلى تقليل اعتمادها على النفط والغاز المستورد وتوليد طاقة أرخص وأنظف محليا، وتقول الحكومة إنها تريد الحصول على 95 في المئة من الكهرباء من مصادر منخفضة الكربون بحلول عام 2030.

ومن المرتقب أن يتوقف تشغيل 5 من المحطات النووية الستة الموجودة في البلاد خلال هذا العقد، وستكون (سايزويل سي) إحدى محطتين نوويتين جديدتين قيد الإنشاء. ومن المتوقع افتتاح المحطة الأخرى (هينكلي سي)، في منتصف عام 2026، بعد سلسلة من التأخيرات.