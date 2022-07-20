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التعليم تعلن غدا موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة وجداول الدور الثانى

الأربعاء، 20 يوليه 2022 04:27 ص
التعليم تعلن غدا موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة وجداول الدور الثانى وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، قائلا: "سوف تنشر وزارة التربية والتعليم على صفحاتها الرسمية فى تمام الساعة الواحدة ظهرا من يوم الخميس 21 يوليو موعد إعلان نتيجة الدور الأول وجداول الدور الثانى للثانوية العامة، وضوابط التظلمات، وتفاصيل الخريطة الدراسية للعام الدراسى الجديد بإذن الله".

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

 

سجل من هنا للحصول على نتيجة الثانوية العامة فور إعلانها

وفى إطار حرص مؤسسة اليوم السابع على تقديم خدمات متميزة لقرائه، وقعت المؤسسة عقد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث ينشر "اليوم السابع" النتيجة بشكل إلكترونى عقب اعتمادها من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الأسبوع المقبل.

ويوفر اليوم السابع النتيجة لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور برقم الجلوس، حيث يستطيع الطالب التسجيل عبر الموقع الرسمى للحصول على النتيجة فور اعتمادها وإعلانها.

وتعلن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022، إلكترونيا على موقع اليوم السابع، حيث يتاح للطالب معرفة نتيجته فى جميع المواد بجانب المجموع الكلى من خلال رقم الجلوس.


نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2022

امتحانات الدور الثانى

التعليم

الثانوية العامة

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طارق شوقى

اليوم السابع بلس



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