الأمم المتحدة: تقارير عن مقتل 346 طفلا خلال الحرب الأوكرانية

كتبت : هند المغربي

قال نائب المتحدث بإسم الأمم لمتحدة إن أجزاء مختلفة من أوكرانيا شهدت هجمات في الأيام الأخيرة، في أعقاب الهجوم على فينيتسا في وسط البلاد مضيفا "لدينا تقارير غير مؤكدة تفيد بأن هجوم 15 يوليو على دنيبرو أسفر عن سقوط أكثر من عشرة ضحايا مدنيين".

ووفقاً لنائب المتحدث، تستضيف دنيبرو العديد من النازحين داخلياً البالغ عددهم 6.3 مليون نسمة، وهي مركز عبور للأشخاص الفارين من المناطق الأكثر تضرراً. وقال: "أفاد شركاؤنا على الأرض أيضا بتقارير عن هجمات في جنوب أوديسكا وشرق دونيتسكا وخاركيفسكا".

وأوضح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة " تحققت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان حتى الآن في جميع أنحاء أوكرانيا، من وقوع أكثر من 11،800 ضحية مدنية، بما في ذلك أكثر من 5100 قتيل، من بينهم 346 طفلا وشدد حق على أنه من المرجح أن يكون العدد الفعلي للضحايا المدنيين "أعلى من ذلك بكثير."

وأعرب نائب المتحدث عن قلق الأمم المتحدة البالغ إزاء العدد المتزايد من التقارير التي تفيد بهجمات عشوائية تؤثر على المدنيين، وقال: "يجب على أطراف النزاع الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في أوكرانيا."