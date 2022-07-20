اليوم السابع
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الأربعاء، 20 يوليه 2022 08:23 م
أكرم القصاص
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ارتفاع عدد الزائرين الأجانب لليابان بعد استئناف استقبالهم فى أعقاب الجائحة

الأربعاء، 20 يوليه 2022 07:29 م
ارتفاع عدد الزائرين الأجانب لليابان بعد استئناف استقبالهم فى أعقاب الجائحة كورونا فى اليابان - أرشيفية
أ ش أ

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ارتفع عدد الزائرين الأجانب لليابان إلى 120 ألفا و400 زائر خلال الشهر الماضي، بعد استئناف البلاد استقبال الأجانب المتوقف بسبب الجائحة.


وأوضحت منظمة السياحة الوطنية اليابانية - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الأربعاء أنه على الأغلب تم قبول جميع الوافدين إلى اليابان لأغرض أخرى غير السياحة.


وارتفع عدد المتدربين الفنيين والطلاب الوافدين إلى البلاد عما تم تسجيله نفس الفترة العام الماضي، والذين علقت الحكومة دخولهم إلى البلاد نظرًا لجائحة فيروس كورونا.


وكانت اليابان قد استأنفت قبول السياح الأجانب بدءًا من الـ 10 من شهر يونيو الماضي.


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