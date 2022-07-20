إقبال أطفال شمال سيناء على حلقات رواق الأزهر لتحفيظ القرأن الكريم

شمال سيناء - محمد حسين

شهدت مدن العريش وبئر العبد والشيخ زويد ومناطق وسط سيناء إقبال اطفال صغار على حلقات رواق الأزهر الشريف لتحفيظ القرأن الكريم.



وأعلن فرع الرواق الأزهرى بشمال سيناء ، تحقيق فروع رواق الطفل بمحافظة شمال سيناء وعددها 16 فرع إقبالًا متزايدًا من الدارسين على حضور حلقات التحفيظ بفروع الرواق بالمحافظة .



وأعرب عدد من أولياء الأمور عن سعادتهم البالغة بالتحاق أولادهم لحفظ القرآن الكريم بالرواق الأزهرى، مشيدين بالتنظيم الجيد داخل الفروع، وحلقات التحفيظ، وكذلك المستوى المتميز للمحقظين.



يأتي ذلك في إطار التوسع الملحوظ لأنشطة الرواق الأزهري في الآونة الأخيرة برعاية الإمام الأكبر الدكتورأحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف فضيلة الدكتورعبد المنعم فؤاد، المشرف العام علي الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، و الدكتورهاني عودة، المدير العام للجامع الأزهر الشريف.



وشهدت شمال سيناء افتتاح المرحله الأولي لرواق الطفل لتحفيظ القرآن الكريم بالمحافظة فى كافة مدن المحافظة .









حلقات رواق الأزهر لتحفيظ القرأن الكريم (1)



حلقات رواق الأزهر لتحفيظ القرأن الكريم (2)



حلقات رواق الأزهر لتحفيظ القرأن الكريم (3)



حلقات رواق الأزهر لتحفيظ القرأن الكريم (4)



حلقات رواق الأزهر لتحفيظ القرأن الكريم (5)



حلقات رواق الأزهر لتحفيظ القرأن الكريم (6)







