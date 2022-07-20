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إعلام روسى: محطة زابوريجيا النووية لم تتأثر بهجوم المسيرات الأوكرانية

الأربعاء، 20 يوليه 2022 06:30 م
إعلام روسى: محطة زابوريجيا النووية لم تتأثر بهجوم المسيرات الأوكرانية اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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قال إعلام روسى، إن محطة زابوريجيا النووية لم تتأثر بهجوم المسيرات الأوكرانية، موضحا أن مسيرات أوكرانية هاجمت محطة زابوريجيا النووية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق اتهمت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، روسيا بمحاولة ابتزاز أوروبا واستخدام الطاقة كسلاح.

وقالت أورسولا - فى مؤتمر صحفى عقد اليوم الأربعاء، في بروكسل - "سواء قامت روسيا بقطع إمدادات الطاقة بشكل جزئي أو كلي، يتعين على أوروبا أن تكون مستعدة"، مشيرة إلى أن العديد من الدول قامت بالفعل باتخاذ إجراءات لتقليل اعتمادها على إمدادات الطاقة الروسية، حيث تم بناء مخزن مشترك للغاز تم ملؤه بحوالي 64 % .

 

وأضافت: أنه تم إنشاء منصة مشتركة لشراء الطاقة تابعة للاتحاد الأوروبي، كما تم اقتراح خطة طوارئ لتأمين إمدادات الغاز تنقسم إلى شقين، الشق الأول يتمثل في زيادة الاعتماد على مصادر موثوقة أخرى للحصول على إمدادات الطاقة، والشق الثاني يتمثل في تقليل الاستخدام الكلى للغاز.

 

 


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