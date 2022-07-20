اليوم السابع
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الأربعاء، 20 يوليه 2022 01:09 م
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إحالة 46 موظف بالمصالح الحكومية بالبحيرة للتحقيق لعدم الانضباط الإدارى

الأربعاء، 20 يوليه 2022 12:51 م
إحالة 46 موظف بالمصالح الحكومية بالبحيرة للتحقيق لعدم الانضباط الإدارى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بضرورة تحقيق الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة، مشددا على متابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين. 
 
وفي هذا الشأن، نفذت الوحدات المحلية بمركزى شبراخيت والدلنجات من خلال إدارة الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية على المصالح الحكومية. 
 
 أسفرت الحملات عن إحالة 15 من العاملين بالوحدات والمنشآت الخدمية بالدلنجات للتحقيق لتغيبهم من العمل بدون سند قانونى، كما تم  إحالة 31 من العاملين بالمنشآت الحكومية والوحدات الصحية بشبراخيت للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانونى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
 

 


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