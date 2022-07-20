أمين نقابة المهندسين: إنشاء مقر فرعى لمهندسى العريش بمنطقة بئر العبد قريبا

كتبت آية دعبس

التقي المهندس يسري الديب الأمين العام للنقابة العامة المهندسين اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وذلك بحضور المهندس أمين جوده رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالعريش، حيث تطرق اللقاء لبحث سبل التعاون بين النقابة والمحافظة.

وقد أثني المحافظ علي الدور الذي تقوم به نقابة المهندسين الفرعية بالعريش لافتا أن المحافظة ترحب بالتواصل والتعاون مع نقابة المهندسين .

وقد تقدم الديب بطلب لشراء عدد 2 شقة بمدينة العبد وذلك لإنشاء مقر فرعي للنقابة هناك، مؤكدا أن هذا الطلب يأتي في إطار حرص النقابة واهتمامها بتوفير الخدمات المختلفة لأعضائها لافتا إلى أن تعداد مهندسي منطقة بئر العبد يقترب من ال 200 مهندس وهناك صعوبة بالغة في الوصول لمقر نقابة المهندسين الفرعية بالعريش.

وشدد أمين عام النقابة علي أن تيسير تقديم الخدمات للسادة المهندسين وأسرهم أحد اهتمامات مجلس النقابة الحالي والذي يسعي بكل جد لتقديم المزيد وتطوير ماهو قائم .