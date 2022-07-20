أخبار مصر.. الحكومة: لا صحة لرفع سعر رغيف الخبز المدعم مع تحريك أسعار السولار

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن رفع سعر رغيف الخبز المدعم، تزامناً مع تحريك أسعار السولار، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع سعر رغيف الخبز المدعم تزامناً مع تحريك أسعار السولار.

وشددت وزارة التموين، على صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ 5 قروش فقط دون أي زيادة، مع استمرار تحمل الدولة فارق تكلفة زيادة سعر السولار وسدادها لأصحاب المخابز، مُشيرةً إلى قيام الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة بسداد صافي تكلفة إنتاج رغيف الخبز بالمخابز البلدية والتى تعمل بوقود السولار، طبقًا لما يتم إثباته من مبيعات الخبز على النظام بموجب البطاقة التموينية، مع شن حملات رقابية دورية على جميع المخابز بمختلف محافظات الجمهورية، لضمان مطابقة الخبز المدعم لكافة معايير الجودة، وصرفه بشكل منتظم، مع تطبيق العقوبات والغرامات المقررة على المخالفين.‏. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.





الرئيس السيسى من صربيا: الدولة المصرية نفذت 6 آلاف مشروع بـ8 تريليونات جنيه.. صور



قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة نفذت 6 آلاف مشروع بقيمة 8 تريليونات جنيه من أجل تأهيل الدولة المصرية لتكون جاهزة للعمل من أجل شعبها بالإضافة إلى أن تكون جاهزة أيضا للمستثمرين.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته امام منتدى الأعمال المصرى الصربي، أن هناك بنية أساسية متطورة من موانئ ومطارات وطرق وسكة حديد.

وتابع الرئيس: مصر بصدد إنشاء أكبر شبكة قطارات كهرباء، وخلال عامين نكون افتتحنا المرحلة الأولى، موجها دعوة لرجال الأعمال الصرب قائلا: "عاوزينكم ومحتاجينكم وسعداء بالتعاون معكم".





القوى العاملة: السبت إجازة مدفوعة للقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو



أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن السبت المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو المجيدة .

وقال الوزير: ذلك يأتي في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن بتحديد إجازة عيد ثورة يوليو المجيدة في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام والقطاع الخاص .

وأوضح الوزير، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر.

وهنأ وزير القوي العاملة شعب مصر وقواته المسلحة فى ذكرى ثورة يوليو المجيدة التي أكدت للعالم عظمة القوات المسلحة المصرية في الانحياز لجانب الشعب والانتصار له .





التعليم: امتحان طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين مستمرة يوم السبت



قال الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، أنه تم التنبيه على لجان مدارس (المتفوقين STEM) بأن أيام امتحانات الثانوية العامة لهذه المدارس سارية في مواعدها، وأن يوم السبت أخر أيام امتحانات الثانوية العامة لمدارس (المتفوقين STEM).

ويؤدى يوم الخميس الموافق 21 يوليو 2022 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) الامتحان في مادة "الأحياء"، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة (الرياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية "الإستاتيكا"، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) الامتحان في مادة "الفلسفة والمنطق"، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة الإحصاء، ويؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) شعبة العلوم الامتحان في مادة "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء والجيولوجيا)، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) شعبة الرياضيات الامتحان في مادة "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)".





تأجيل جلسة محاكمة المتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال لجلسة 13 أغسطس.. صور



قررت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الجيزة تأجيل جلسة محاكمة المتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال، لـ13 أغسطس للاطلاع.

صدر القرار برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقى، وعضوية المستشارين أحمد بهاء الدين سليم، ومعتصم أحمد البرديسى، وسكرتارية محمد حمادة.

كانت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد حسين عبد التواب عضو مجلس القضاء الأعلى، حدد جلسة اليوم الأربعاء لبدء محاكمة المتهمين أيمن عبد الفتاح محمد حجاج وحسين محمد إبراهيم الغرابلي (محبوسان احتياطيا) في قضية اتهامهما بارتكاب جريمة قتل الإعلامية شيماء جمال عمدا مع سبق الإصرار.

وكان المستشار محمد عبد التواب قد أمر بسرعة تحديد جلسة محاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات المختصة، وذلك فور ورود أوراق القضية إلى محكمة استئناف القاهرة من النيابة العامة.