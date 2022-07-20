أخبار البورصة اليوم الأربعاء 20-7-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 20-7-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 615.650 مليار جنيه.



إيقاف تداول سهمين أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهما؛ الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية.



البورصة تربح 4.1 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 615.650 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 434.9 مليون ورقة مالية بقيمة 902.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 35.5 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.61% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.27%، والعرب على 8.12% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 35.05% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.94%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 35.1 مليون جنيه، 15.6 مليون جنيه، 88.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 9.05 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 129.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.88%، ليغلق عند مستوى 9112 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 1644 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 11159 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 3687 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 1756 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 2580 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 3498 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 1194 نقطة.

وصعدت أسهم 73 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 38 شركة، ولم تتغير مستويات 78 شركة.



صفقات أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري لعدد 6.5 مليون سهم بقيمة 6.24 مليون جنيه.

أعلنت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، شراء شركة الأهلي للاستثمارات عدد 6.4 مليون سهم بسعر 0.47 جنيه بقيمة إجمالية 3 ملايين جنيه لترتفع نسبة المساهم من 4.34% إلى 6.17%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، شراء المساهم أحمد نبيل عبد الله سلام عدد 9.6 مليون سهم بسعر 2.78 جنيه بقيمة إجمالية 26.9 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهمة من 0.373% إلى 3.173%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.



أسهم خزينة أعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، مجموعة مستشفيات كليوباترا، السويدي إليكتريك، دلتا للإنشاء والتعمير، ابن سيناء فارما، المتحدة للإسكان والتعمير، مصر بني سويف للأسمنت، شراء الأولى 960 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.22%، والثانية 20 مليون سهم، والثالثة 450 ألف سهم، بنسبة 0.021% من رأسمال الشركة، شراء الرابعة 33.8 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 9.1%، والخامسة 2 مليون سهم، والسادسة 97.2 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.78%، والسابعة 29.8 ألف سهم ليصل الإجمالي إلى 5.6 مليون سهم.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، 351.3 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي المنصورة للدواجن، برايم القابضة للاستثمارات المالية 56.5 ألف سهم، 5.5 مليون سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بمستشفى النزهة الدولي 84 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، جدوى للتنمية الصناعية، تعليم لخدمات الإدارة، بالم هيلز للتعمير، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، شركة مستشفى كليوباترا، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، فرتيكا للصناعة والتجارة 19131 سهم، 90 ألف سهم، 105.5 ألف سهم، 1.2 مليون سهم، 43.5 ألف سهم، 100 ألف سهم، 134.9 ألف سهم، 100 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات حديد عز، ومدينة نصر للإسكان والتعمير، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 25.4 ألف سهم، 11.6 مليون سهم، 86 ألف سهم، على التوالي.