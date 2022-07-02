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منسق حياة كريمة بالتضامن: بدأنا حصر احتياجات المرحلة الثانية والمستهدف أعلى من الأولى

السبت، 02 يوليه 2022 11:33 م
منسق حياة كريمة بالتضامن: بدأنا حصر احتياجات المرحلة الثانية والمستهدف أعلى من الأولى حياة كريمة
رامى محيى الدين

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قال صبرى عبد الحميد منسق حياة كريمة بوزارة التضامن، إن حياة كريمة من المبادرات التي حققت إنجازا كبيرا على أرض الواقع، ومشيرا إلى أن هناك 19 جهة مشاركة في المبادرة.
 
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية ندى رضا ببرنامج من مصر المذاع على قناة سى بى سى : وزارة التضامن الاجتماعى مستهدفة التدخلات الاجتماعية ولها شغل عالى جدا ولدينا مشروعات يستفيد منها المواطنون مثل البنية التحتية وبدأنا في حصر احتياجات المرحلة الثانية وسيكون المستهدف أعلى من المرحلة الأولى ، وسوف تشهد محافظات جديدة حيث إن المرحلة الأولى شملت 20 محافظة.
 
وتابع: يعمل حوالى 2600 باحث لصد الموضوعات الهامة ولا نعمل وحدنا ولكن بالتعاون والمساندة من جميع الجهات الأخرى لأنها رؤية دولة وليست رؤية فرد ولدينا برامج للدعم النقدى وبرنامج وعى مثل قضية زواجها قبل الـ18 بيضيع حقوقها .

وزارة التضامن

حياة كريمة

مبادرة وعى

مشروعات حياة كريمة



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