مكانكم دائما فى القلب.. سوهاج تسلم 100 من ذوي الهمم مصاحف إلكترونية ناطقة.. فيديو

سوهاج محمود مقبول

قدم تلفزيون اليوم السابع من محافظة سوهاج بثا مباشرا بعنوان مكانكم دائما فى القلب.. سوهاج تسلم 100 من ذوي الهمم مصاحف إلكترونية ناطقة.. بث مباشر حيث تناول البث احتفال محافظة سوهاج بتقديم مصاحف إلكترونية ومبالغ مالية للأطفال المكفوفين بمحافظة سوهاج بإجمالى 100 مستفيد مقدمة من إحدى المؤسسات بدولة البحرين وذلك في إطار توطيد العلاقات بين مصر ودولة البحرين الشقيق.

ومن جانبه قال الدكتور محمد الحسنى مسؤول المؤسسة إننا زرنا عددا من المحافظات المصرية في إطار توطيد العلاقات بين مصر والبحرين، وأن مصر من الدول التي تحظى باهتمام كبير من كافة المجتمعات العربية وأننا نكن كل التقدير لمصر.

وأضاف أننا أطلقنا مبادرة تجمع توزيع المصاحف الناطقة من أجل التكامل بين أهل البحرين وأهل صعيد مصر وهى تعبر عن عمق العلاقات ليس فقط على المستوى السياسى ولكن على المستوى الاجتماعي والخيرى.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد عزير رئيس جامعة سوهاج السابق إننا اليوم نحتفل بثمرة التعاون المصرى البحرين والذى أتت ثماره من خلال الزيارات السياسية المتكررة للرئيس السيسى رئيس الجمهورية للدول العربية الشقيقة وكان من بينها دولة البحرين وأننا نثمن العلاقات المتميزة مع دولة البحرين ونحن نشعر بالسعادة البالغة بهذا العمل الطيب الذى استهدف فئة مهمة من المجتمع وهم أطفال سوهاج المكفوفين.

جاءت عملية التوزيع بمركز إعداد القادة بمحافظة سوهاج بحضور عدلى أبوعقبل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج والدكتور محمد فريد شوقى وكيل وزارة الشباب والرياضة ويسرى أبوالحمد مدير الشباب بالمديرية وعدد كبير من المسؤولين وقادة المجتمع المدنى.

ومن جانبه أوضخ الدكتور محمد فريد شوقى وكيل وزارة الشباب والرياضة أننا اليوم استضفنا هذه المبادرة من أجل مساعد أبناء محافظة سوهاج المكفوفين وتوطيد العلاقات المصرية البحرينية على أرض محافظة سوهاج ونحن نشكر كل القائمين على المبادرة من دولة البحرين على هذا الجهد المتميز لصالح الأطفال بمحافظة سوهاج.











