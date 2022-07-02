مطار الرياض: نتوقع استقبال 90 ألف مسافر اليوم و"كاونترات" إضافية لإنهاء الإجراءات

إيمان حنا

أعلن مطار الملك خالد في الرياض، انسيابية الحركة في المطار، وتحسن منصات إنهاء إجراءات السفر، متوقعا استقبال أكثر من 90 ألفاً اليوم السبت من الضيوف المسافرين.

وقال مطار الملك خالد: «لدعم راحة المسافرين، نعمل على تفعيل محطات إضافية لمنصات إنهاء إجراءات السفر (كاونترات) وتنظيم حركة المسافرين من خلال إدارة صفوف الانتظار». وقال مطار الملك خالد: «لدعم راحة المسافرين، نعمل على تفعيل محطات إضافية لمنصات إنهاء إجراءات السفر (كاونترات) وتنظيم حركة المسافرين من خلال إدارة صفوف الانتظار».

وكان المطار قد كشف أمس الجمعة، أنه خدم أكثر من 87 ألف مسافر (قدوم ومغادرة) خلال 24 ساعة، تزامنا مع بدء موسم الصيف عبر جميع صالات المطار من دون إلغاء لأي رحلة، مشددا على أن فترة الذروة الحالية تتطلب التأكد من بعض الإجراءات لتسهيل إجراءات السفر، أبرزها دخول الصالة فقط للمسافرين، والتأكد من توافق الأمتعة مع الوزن المسموح به في التذكرة، وإصدار بطاقة الصعود إلكترونياً عبر موقع أو تطبيق شركة الطيران قبل الوصول للمطار.

وأفاد بضرورة إحضار جواز السفر أو بطاقة الهوية حسب متطلبات وجهة المسافر، وتأكيد حجز الرحلة مع الحضور للمطار بوقت كاف للرحلات الداخلية ساعتين والدولية 3 ساعات، وكذلك إحضار أي وثائق سفر قد يحتاجها المسافر مثل التأشيرات والجواز الصحي أو فحص PCR حسب متطلبات الوجهة، والتأمين الطبي للأطفال تحت 12 عاما.