لم تتحمل فراقه.. وفاة سيدة ببنى سويف حزنا على وفاة شقيقها

شهدت قرية الديابية التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف، وفاة ربة منزل، حزنا على وفاة شقيقها الأكبر الذى يعمل بالمملكة العربية السعودية، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

تعرضت هناء.ج.ع لهبوط حاد وتم نقلها إلى المستشفى وتوفيت بعد ذلك بعد ورود خبر وفاة شقيقها الأكبر "أحمد " 32 عامًا، أثناء عمله بالمملكة العربية السعودية، بعد أيام من دخوله إحدى المستشفيات متأثرًا بوعكة صحية.

وشهدت قرية الديابية التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف حالة من الحزن الشديد بعد وفاة أحد أبناء القرية الذى كان يعمل فى المملكة العربية السعودية فور ورود الخبر إلى أسرتها تعرضت شقيقتة إلى حالة إغماء وتم نقلها إلى المستشفى وتوفيت فى الحال.

أكد أحد أهالى القرية أن الشاب يعمل فى المملكة العربية السعودية وتعرض لضيق تنفس دخل على إثرها المستشفى وتوفى اليوم، مشيرا إلى أنه سيتم دفن الشاب داخل المملكة العربية السعودية بعد موافقة والده شقيقة الأكبر.

واضاف أحد اهالى القرية أن الشاب متزوج ولديه طفلين وكان بار بشقيقته التى توفيت حزنا عليه.