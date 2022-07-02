كشف لغز مقتل مسن فى أراض زراعية بالدقهلية على يد 3 شباب

تمكن ضباط مباحث مركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، من كشف غموض العثور على جثة مسن داخل الأراضي الزراعية بقرية الخمسة التابعة لدائرة المركز.

وكشفت المباحث قيام أحد المتهمين باستدراج المجني عليه داخل الأراضي الزراعية عقب جلوسه معه ، وقام بالاتصال باثنين آخرين ، وعقب وصولهم قاموا بضرب المجني عليه بجسم صلب على رأسه "بلطه"، وأكمل آخر بضربة بحجر حتى تهشمت رأسه وفقد الوعي، وقاموا بسرقة تليفونه المحمول وفروا هاربين، من أجل شراء جرعة مخدرات وتبين أن المتهم الأول من قرية صدقا التابعة لدائرة المركز والاثنين الآخرين من قرية السمارة.

يذكر أن عثر عدد من أهالي قرية الخمسة التابعة لمركز تمي الأمديد في محافظة الدقهلية ، علي جثة لشخص مسن في العقد السادس من عمره مقتول وملقى به في إحدى الأراضي الزراعية وأنتقلت قوة من ضباط وحدة المباحث وجرى نقلة الى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي والوقوف على أسباب الحادث.

وتلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة تمي الأمديد من أهالي قرية الخمسة التابعة لدائرة المركز، يفيد بالعثور على جثة مسن ملقاة في أرض زراعية.

انتقل ضباط وحدة المباحث وسيارة الإسعاف إلي مكان البلاغ وبالفحص تبين العثور علي جثمان مسن يدعي "عبد المالك أحمد بكر" ، في العقد السادس من عمره ، ومقيم بقرية الخمسة.

وأكد عدد من شهود عيان أن المتوفى مصاب بضربات فى الرأس مما تسبب لمصرعه، جرى نقل الجثمان الى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي للوقوف على أسباب الوفاه ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.



