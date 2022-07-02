عون لوزراء الخارجية العرب: اللبنانيون يستبشرون خيرا من عودة العرب إلى لبنان

إيمان حنا

أكد رئيس لبنان العماد ميشال عون، على أهمية تعلق لبنان بعلاقاته الأخوية مع الاشقاء العرب، لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي، مشددا على أن اللبنانيين يستبشرون خيرا دائما من عودة العرب إلى لبنان، وفق بيان لرئاسة لبنان.

وشدد عون على أن الحكومة اللبنانية ملتزمة اتخاذ الإجراءات اللازمة المطلوبة لتعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي، على إثر المبادرة الكويتية لرأب الصدع، مثمنا جهود دولة الكويت، بصورة خاصة، ودعمها الدائم للبنان لا سيما خلال الأزمات الصعبة التي يمر بها، مبديا سروره لتلبية وزراء الخارجية العرب الدعوة للقدوم الى لبنان، جاء ذلك خلال استقباله في قصر بعبدا، وزير خارجية الكويت الشيخ الدكتور ناصر المحمد الصباح، الذي حضر وعدد من وزراء الخارجية العرب للمشاركة في الاجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية الذي يعقد في بيروت.

وأكد على أنه كان هناك إصرار على عقد الاجتماع التشاوري قي لبنان، رغم الصعوبات التي يعاني منها لبنان، متمنيا كل التوفيق للاجتماع وللخلاصات التي سيتم التوصل إليها.

ورأى الرئيس عون أن لبنان منذ طرح المبادرة الكويتية نظر إليها بتقدير كبير، منوها بالخطوات الإيجابية التي حصلت والتحسن الملموس والمطرد للعلاقات مع دول الخليج في كافة المجالات، لا سيما مع عودة السفراء، مقدرا الجهود الشخصية التي قام بها وزير خارجية الكويت في هذا المجال، وقال: "إننا نعول الكثير عليكم للمحافظة على الدور الريادي للكويت في علاقاتها مع لبنان."