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طلاب الثانوية العامة "مكفوفين" ينهون امتحان الجغرافيا دون مشاكل

السبت، 02 يوليه 2022 01:02 م
طلاب الثانوية العامة "مكفوفين" ينهون امتحان الجغرافيا دون مشاكل وزارة التربية والتعليم
كتب ــ محمود طه حسين

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أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين)، الامتحان في مادة الجغرافيا (ورقة أولى) في امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2021/2022.
 
وحرص الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية.
 
وقال الدكتور رضا حجازي، إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة لمدارس المكفوفين مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.
 
وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية. 
 
وقامت غرفة العمليات المركزية بمتابعة سير الامتحان بالمحافظات التي يوجد بها لجان سير مكفوفين، ولم تتلق أي ملاحظات.
 
جدير بالذكر، أن يوم الأحد الموافق 3 يوليو 2022 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية) الامتحان في مادة الكيمياء، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) الامتحان في مادة الجغرافيا، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة الجغرافيا (ورقة ثانية)، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) الامتحان في مادة "مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)".

 


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