ضمن حياه كريمة.. رئيس مياة المنوفية يتفقد محطة مياه أشمون المرشحة

المنوفية - محمد فتحى

تفقد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، محطة مياه اشمون المرشحه للإطمئنان على سير العمل وانتظام عمليات التشغيل بالمحطة، رافقه المهندس أحمد الباجورى مستشار رئيس الشركة لمشروعات حياة كريمة والمهندس أحمد الشيخ رئيس فرع أشمون.

وشدد نجيب، علي ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة واستعداد المحطة بالكامل لمواجهة الاستهلاك الزائد خلال فصل الصيف وعيد الأضحى المبارك، وإجراء الصيانة الدورية للمحطة وكفاءة عملية التشغيل والاهتمام بالمظهر العام للمحطات.

وتابع إجراءات التشغيل داخل المحطة وكذلك اعمال تنفيذ تغيير خط الروبة بالمحطة بهدف رفع كفاءة المحطة وتحسين جوده الخدمه المقدمه للمواطنين.

وأكد على المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة وبذل كل الجهود لإنهاء الأعمال حسب الخطة الموضوعة والفترة الزمنية المحددة للمساهمة فى توفير حياه كريمة للمواطن المنوفى وتذليل كافة العقبات للانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة تنفيذا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وتحقيق التعاون لإنجاح المبادرة.

يأتى ذلك فى إطار تكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لرؤساء الشركات التابعة بتنفيذ الإجراءات والاستعدادات الاستباقية لاستقبال فصل الصيف وحرصا على الوصول لمستوى الجوده الأفضل فنيا وإداريا من أجل تحقيق الصالح العام والارتقاء بمستوى الأداء.