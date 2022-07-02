اليوم السابع
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السبت، 02 يوليه 2022 04:24 ص
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ضعف مياه الشرب بمدينة الواسطى ببنى سويف اليوم لتطهير خزان المحطة

السبت، 02 يوليه 2022 04:00 ص
ضعف مياه الشرب بمدينة الواسطى ببنى سويف اليوم لتطهير خزان المحطة ضعف مياه
بنى سويف هانى فتحى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، عن ضعف مياه الشرب بمدينة الواسطى اليوم السبت 2 يوليو، بداية من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 8 مساء ، وذلك نظرا لتوقف مأخد محطة المياه المطورة للقيام بأعمال تطهير بالخزان الأرضى للمحطة.

وتتقدم الشركة باعتذارها عن ضعف المياه خلال الفترة المذكورة نظرا للقيام بأعمال التطهير اللازمة لضمان انتظام تقديم الخدمة بهذا المرفق الحيوي بالكفاءة المطلوبة، مناشدة  المواطنين،وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.


محافظة بنى سويف

ضعف مياه الشرب

مدينة الواسطى

خزان مياه



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