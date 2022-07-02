ضحية الضرب لرفضها الزواج: شكرا للشرطة لسرعة ضبط الجانى

على غرار واقعة نيرة أشرف، تعدى شاب بالضرب على فتاة رفضت الزواج من شقيقه فى حلوان، وتم القبض على المتهم معترفا بجريمته.

وقالت المجنى عليها سهيلة أحمد لـ"اليوم السابع"، إن شابا تقدم للزواج منها إلا أن أسرتها رفضت بسبب عدم جاهزيته للزواج وصغر سنه، وعدم قدرته على تحمل المسئولية، الا أنه برفقة شقيقه قررا الانتقام منها، حيث استدرجها شقيقه لصيدلية فى حلوان وتعدى عليها بالضرب المبرح، وبادرت بتحرير محضر وتم ضبط المتهم على الفور.

وقدمت الفتاة الشكر لمديرية أمن القاهرة بقيادة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن واللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة على سرعة التحرك وضبط المتهم، وإعادة حقها.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله تحت عنوان (شاب يتعدى على فتاة بالضرب ويهددها بالقتل للزواج منها).

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 21 يونيو الماضى تبلغ لقسم شرطة حلوان بالقاهرة من (إحدى الفتيات، مقيمة بدائرة القسم) مصابة بجروح وسحجات بالجسم، بتضررها من شخص لقيامه بالتعدى عليها بالضرب بسبب رفضها الزواج من شقيقه، مما نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المشكو فى حقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق وتم حبس المتهم.