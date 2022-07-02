ضبط طن أسماك فاسدة في القاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك مخزن أسماك مملحة كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة) وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات من المواد الغذائية "أسماك مملحة "مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وبدون مستندات تدل على مصدرها وغير صالحة للاستهلاك الآدمي غاشاً بذلك جمهور المستهلكين ، كما عُثر بداخل المخزن على (1,750 طن أسماك وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها).

وبمواجهته إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .