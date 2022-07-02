ضبط شخص وثق شقيقه بالحبال وجره في الطريق بالمنيا

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو متضمناً قيام أحد الأشخاص حال قيادته دراجة نارية بسحب شخص خلفه مقيد بواسطة حبل، بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا.

بالإنتقال والفحص أمكن تحديد قائد الدراجة النارية (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز ) والآخر (شقيقه - مقيم بذات الناحية).. بإستدعاء المجنى عليه تبين أنه مصاب بسحاجات بالجسم ، وبسؤاله قرر سفر والده للعمل بالخارج بإحدى الدول، ونظراً لإعتراض أعمامه على عمله بالأجر لدى بعض أهالى قريته فطالبوا شقيقه بتعنيفه وإحضاره لهم ، وعلى إثر ذلك قام شقيقه بتقييده بواسطة حبل وسحبه خلفه أثناء قيادة الدراجة النارية ، مما أدى لسقوطه وحدوث إصابته المنوة عنها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم ، وبحوزته (الدراجة النارية المشار إليها "بدون لوحات معدنية") ، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.