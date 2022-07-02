ضبط راكب بحوزته مخدرات وآخر حاول تهريب خيوط جراحية وأدوية

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي راكبا مصريا بحوزته كمية متنوعة من المخدرات، وأحبطت محاولة راكب آخر حاول تهريب كمية من الخيوط الجراحية والأدوية.

الحالة الأولى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من جنيف استوقف حسام الشافعي مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبة على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد زغلول مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل الحقائب، قام ميلاد رسمي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣ بتكليف إسلام ماهر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا.

مما أسفر عن ضبط كمية من المخدرات المتنوعة وتفصيلها قطعة من مخدر الحشيش بوزن ٣٧ جراما و ٣ زجاجات بهم سائل عقار الترامادول المخدر و١٧ شريطا، بهم أقراص لعقاقير مخدرة و٣ عبوات من الأوراق الخاصة بالتدخين.

والحالة الثانية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من المدينة استوقف أحمد السيد الباز مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر احد الركاب(عربي الجنسية) أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية وحوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبة على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة إبراهيم شاهين مأمور الجمرك والذى تلاحظ له وجود عبوات تكرارية متماثلة ومتنوعة، قام جورج الفونس مدير الحركة المشرف على الصالة الموسمية بتكليف سلامة مهدي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط ٣٨٠ عبوة لخطوط جراحية خاصة بالقرنية وأدوية علاج للأعصاب.

أمر الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم ٣ بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الأول.

كما أمر الدكتور أحمد حسين مدير الإدارة الرابعة بالصالة الموسمية بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب الاول للنيابة المختصة.