ضبط المتهم بضرب فتاة لرفضها الزواج من شقيقه في حلوان

كتب محمود عبد الراضي

كشفت اجهزة الامن ملابسات تداول خبر بإحدى المواقع الإخبارية ، تحت عنوان (شاب يتعدى على فتاة بالضرب ويهددها بالقتل للزواج منها).

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 21 يونيو الماضى تبلغ لقسم شرطة حلوان بالقاهرة من (إحدى الفتيات ، مقيمة بدائرة القسم) مصابة بجروح وسحجات بالجسم ، بتضررها من (زوج شقيقتها ، مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالتعدى عليها بالضرب بسبب رفضها الزواج من شقيقه ، مما نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستدعاء المشكو فى حقه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق وتم حبس المتهم