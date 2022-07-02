اليوم السابع
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ضبط المتهم بضرب فتاة لرفضها الزواج من شقيقه في حلوان

السبت، 02 يوليه 2022 07:04 م
ضبط المتهم بضرب فتاة لرفضها الزواج من شقيقه في حلوان أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت اجهزة الامن ملابسات تداول خبر بإحدى المواقع الإخبارية ، تحت عنوان (شاب يتعدى على فتاة بالضرب ويهددها بالقتل للزواج منها).
 
وبالفحص تبين أنه بتاريخ 21 يونيو الماضى تبلغ لقسم شرطة حلوان بالقاهرة من (إحدى الفتيات ، مقيمة بدائرة القسم) مصابة بجروح وسحجات بالجسم ، بتضررها من (زوج شقيقتها ، مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالتعدى عليها بالضرب بسبب رفضها الزواج من شقيقه ، مما نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستدعاء المشكو فى حقه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق وتم حبس المتهم 
 
 

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