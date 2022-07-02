شعبة الذهب: زيادة ضريبة مصنعية المشغولات الذهبية لن يؤثر على الأسعار

كتب - إسلام سعيد

أكد المهندس هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن زيادة قيمة ضريبة القيمة المضافة المقررة علي المصنعية والتي أعلنت الشعبة عن بدء تطبيقها منذ أيام بناء علي تكليفات مصلحة الضرائب لن تؤثر علي أسعار المشغولات الذهبية في الأسواق ولن يشعر بها المستهلك النهائي، مشيراً إلي أن زيادة قيمة الضريبة المذكورة سيتم تطبيقها علي قيمة المصنعية فقط وليس كامل قيمة قطعة المصوغات وتدخل قيمة الضريبة بالنسبة للمنتج من ضمن تكاليف الانتاج.

وأوضح جيد في بيان اليوم، أن تلك الزيادة كان تم الاتفاق عليها بين الشعبة بالاتحاد العام للغرف التجارية وبين مصلحة الضرائب لتحقيق انضباط ضريبي بما يحقق مصلحة منتجي وتجار المشغولات الذهبية في وجود آلية محددة للمحاسبة الضريبية، كما يضمن حقوق الضرائب وخزانة الدولة في تحصيل عوائد ضريبية تتناسب مع حركة الاسواق و تغير الأسعار.

وحول قيمة الضريبة بعد الزيادة السنوية المقررة قال ميلاد، إن كتاب مصلحة الضرائب رقم 1 الصادر بتاريخ 19/6 /2022جاء فيه أنه وفقا لما تم الاتفاق عليه بين المصلحة و ممثلي شعبة تجار وصناع المشغولات الذهبية و الفضية و البلاتينية علي أن تزاد متوسطات قيم التشغيل (المصنعية) بواقع 10% سنويا للمشغولات المحلية وذلك اعتبارا من 1/7/2022 وحتي 30/6/2023 مشيرا الي أن الضريبة تحصل عند الدمغ لتغطي مرحلة التصنيع و باقي مراحل التداول.

كما تضمن خطاب الضرائب أن قيمة الضريب سيتم تطبيقها طبقا الجدول التالي: أولا الذهب : جرام عيار 23.5 : ضريبة القيمة المضافة 9.24 جنيه

جرام عيار 21 : ضريبة القيمة المضافة 6.16 جنيه

جرام عيار 18 : القيمة المضافة 9.24 جنيه



ثانيا المشغولات الفضية : جرام عيار 925 : 1.54 جنيه

جرام عيار 900 : 1.39 جنيه

جرام عيار 800 : 1.23 جنيه



ثالثا البلاتين : ضعف متوسط قيمة مصنعية عيار 18 : ليكون قيمة الضريبة 18.48