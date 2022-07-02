زى النهارده.. الجنايات تحجز محاكمة 16 متهما بقضية "العائدون من ليبيا" للحكم

كتب إيهاب المهندس

زى النهاردة منذ 6 سنوات، يوم 2 يوليو 2016، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تحجز محاكمة 16 متهمًا، من بينهم متهمون هاربون، بتهمة الانضمام لجماعة تكفيرية مسلحة، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"العائدون من ليبيا" للنطق بالحكم.

كان تشكيل الدائرة وقت صدور القرار برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

وكان النائب العام الراحل الشهيد هشام بركات، أمر فبراير من عام 2015، بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم بمنفذ السلوم أثناء عودة من دولة ليبيا، لاتهامهم بالضلوع فى أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضى المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، ومد تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة رغم علمهم بوسائلها.