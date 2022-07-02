رفع 6.2 آلاف طن مخلفات و4.5 آلاف حالة إشغال وتوزيع 400 صندوق قمامة ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التواجد بالقرب من المواطنين والوقوف على احتياجاتهم ومشكلاتهم، والعمل بحسب المتاح من إمكانات على توفيرها وحلها، وعدم ترك المشكلة حتى تتفاقم من خلال سرعة التعامل والتجاوب مع شكاوى المواطنين وسرعة عرضها فى حالة عدم القدرة على الحل ،مؤكدا على أن معيار نجاح وتقييم رؤساء الوحدات المحلية هو النجاح فى التعامل مع المشكلات والتيسير على المواطنين فى الحصول على الخدمات على الوجه المطلوب واللائق.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذى أعده هانى الجويلى رئيس مركز ومدينة بنى سويف، والذى تضمن الإشارة إلى مجهودات الوحدة المحلية "خلال أسبوع" فى مجالات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات وتحسين الخدمات ومواجهة التعديات، حيث تم تنظيم عدة حملات للقضاء على التراكمات التاريخية لمخلفات الهدم والبناء والقمامة ببعض المناطق بالمدينة العاصمة وقرى المركز، والحلول والإجراءات المنفذة لمنع تكرارها مرة أخرى، حيث تتسبب تلك التراكمات التى بعضها كائن منذ سنوات ماضية فى أضرار بيئية وصحية ،خاصة وأن المحافظة لديها خطة لاستغلال الموارد المتاحة لها بالنسبة للأراضى التابعة لها ، وفيما يتعلق بالملكيات الخاصة يتم التعهد بالتعاون فى منع تجمع التراكمات مرة أخرى.

و قامت الوحدة المحلية خلال تلك الفترة بتوزيع 403 صندوق قمامة سعة 240 لترا بعدد من شوارع المدينة وأمام المحال التجارية، لتشجيع المواطنين على إلقاء القمامة بداخلها، والارتقاء بالمستوى الحضارى والجمالى للمدينة، فضلا عن تيسير العمل أمام عمال النظافة فى جمع القمامة والعمل اليومي، وتوفير بيئة صحية للمواطنين. كما تمكنت الوحدة من رفع أكثر 2700 ألف طن تراكمات تاريخية، بمنطقة الجيوشي، وطريق السادات، وتقاطع منطقة كوبرى السادات بشارع عبد السلام عارف، ومحيط مصنع الثلج، وطريق تزمنت الشرقية/ محيى الدين، وجارى مواصلة الأعمال تباعا.

كما تم رفع 3500 طن قمامة خلال الأسبوع ناتج جمع المخلفات المنزلية ومداخل القرى والطرق المؤدية إليها ونقاط التجميع بدائرة مجلس قروى بياض العرب وشريف باشا وبليفيا وإبشنا وإهناسيا الخضراء وتزمنت الشرقية وباروط، فضلا عن تمهيد الطرق الترابية بين القرى، ليصبح إجمالى ماتم رفعه من مخلفات صلبة وقمامة بالمدينة والقرى 6200 طن خلال أسبوع، فيما قامت شبكة الكهرباء الداخلية بصيانة 450 كشافا وتركيب 80 كشاف جديدا لرفع مستوى الإنارة العامة بعدد من شوارع المدينة والقرى والعزب التابعة.

بالإضافة إلى رفع 2579 حالة إشغال وتعد على الأرصفة، خلال عدة حملات تم تنفيذها بالتنسيق مع شرطة المرافق، بعدد من شوارع المدينة؛ لفرض الانضباط وتيسير الحركة المرورية واستعادة المظهر الحضارى والجمالى للمدينة، وقد تنوعت بين باعة جائلين وإشغالات المقاهى والكافيهات وبروز المحال المخالفة والأسواق العشوائية، فيما تم التحفظ على شيش وموازين وكراسى وطاولات بلاستيكية وحوامل حديدية وغيرها؛ لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن، فضلا عن فض الباعة الجائلين بشارع ترعة البوصة وشارع رياض وتسكينهم داخل الأسواق الرسمية.

بينما تم متابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذى لخطة الرصف، وتطوير الميادين، وتقديم التيسيرات اللازمة لضمان الدفع بمنظومة العمل لتسريع معدلات الأداء والانتهاء من كافة المشروعات ودخولها الخدمة، حيث تم الإشراف على أعمال رصف شارع الجلاء والديرى والسنباطي، وتطوير ورفع كفاءة ميدان الازهري، وتبليط 6 شوارع جانبية بمنطقة الثانوية العسكرية، وذلك فى إطار استكمال تنفيذ خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة جميع الطرق والمحاور المرورية، ومداخل ومخارج المحافظة بهدف تحقيق السيولة المرورية والقضاء على أى شكل من أشكال الاختناقات، وتيسير حركة المركبات، والحفاظ على الوجه الحضارى والجمالى للمدينة.



إصلاح أعمدة الإنارة



تنظيف الشوارع



حملات نظافة