رئيس مدينة الغردقة يقود حملة لاسترداد شاطئ الساقية ومحلات الممشى

البحر الأحمر - عماد عرفة

شنت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة اليوم حملة مكبرة برئاسة اللواء أشرف البيه رئيس المدينة وبالتنسيق مع مديرية الأمن وقسم أول الغردقة، وشرطة المرافق لإخلاء واسترداد شاطئ الساقية ومحلات بالممشى السياحى من المتعدين عليهم.

وأكد رئيس المدينة على استمرار الحملات واسترداد ممتلكات الدولة، مشددا بعدم التهاون فى أملاك الدولة والحفاظ على الممتلكات العامة.

ووجه اللواء أشرف البيه رئيس الحى ومساعديه على ضرورة المرور والمتابعة الدورية لعدم تكرار التعدى والتصدى لأى حالة تعدى، رافق رئيس المدينة فى الحملة اللواء ممدوح نديم رئيس حى جنوب، ونشأت جودة سكرتير المدينة ومساعدى رئيس المدينة ومساعدى رئيس حى جنوب.