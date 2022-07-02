رئيس أوزبكستان يعلن حالة الطوارئ فى كاراكالباكستان عقب أعمال شغب

كتب محمد جمال

أكد شيرزود أسدوف نائب الرئيس الأوزبكى، أن الأخير أعلن حالة الطوارئ فى إقليم كاراكالباكستان فى الفترة من 3 يوليو إلى 2 أغسطس، عقب أعمال شغب وقعت هناك، وقال: "بموجب مرسوم رئاسى، ومن أجل ضمان سلامة المواطنين وحماية حقوقهم وحرياتهم واستعادة القانون والنظام على أراضي كاراكالباكستان، تم فرض حالة الطوارئ للفترة من 3 يوليو ولغاية يوم 2 أغسطس 2022"، بحسب "روسيا اليوم".

من جهتها، أعلنت وزارة الشؤون الداخلية فى أوزبكستان، أن "مظاهرة غير قانونية خرجت في عاصمة كاراكالباكستان بأوزبكستان بسبب التعديلات التي أدخلت على دستور البلاد".

وأشارت، إلى أن "النظام العام عاد عقب تدخل قوات الأمن وفض المظاهرة"، وأنه "تم اعتقال مجموعة من منظمي أعمال الشغب، الذين حاولوا الاستيلاء على سلطات المنطقة من أجل تفريق المجتمع وزعزعة استقرار الوضع الاجتماعي والسياسي في أوزبكستان".

وأوضحت، أن "قوى خارجية تحاول التأثير على الوضع في المنطقة".