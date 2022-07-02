حفل تكريم أوائل الشهادة الإعدادية من ذوى الهمم بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهد محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، اليوم السبت، فعاليات احتفالية تكريم أوائل الشهادة الإعدادية بالمحافظة من ذوى الهمم من طلاب الدمج والصم وضعاف السمع، والتى أقيمت بديوان عام محافظة الأقصر وذلك بحضور ممثلى مديريات التربية والتعليم والتضامن الاجتماعى والأوقاف.

وتم خلال الاحتفالية توزيع عدد 6 مقاعد متحركة منها 2 مقعد كهربائى، وتوزيع سماعات لضعاف السمع، وعمل مقياس لسماعات جديدة، وتكريم مدارس طه حسين للصم وضعاف السمع، والأمل الإعدادية للصم وضعاف السمع، والمساوية الإعدادية والعشى الإعدادية والطود الإعدادية وأرمنت الحيط الاعدادية بنات.

وأكد نائب محافظ الأقصر، خلال الاحتفالية أن الدولة المصرية تدعم أبنائها من ذوى الهمم وتحرص على تعزيز دمجهم فى المجتمع وتنمية قيم التفاؤل والأمل لديهم وإدخال السرور والسعادة عليهم، وأن محافظة الأقصر تدعم استمرارية واستدامة كل ما يساهم فى توفير السبل اللازمة لحصول ذوى الهمم على جميع حقوقهم.

وكانت قد احتفلت محافظة الأقصر، داخل قصر ثقافة الأقصر بمنطقة العوامية بنجوم الشهادة الإعدادية، والذين بلغوا 13 طالب وطالبة وحصدوا الدرجات النهائية 280/280 فى الشهادة الإعدادية، وتم تكريمهم وتقديم شهادات تقدير لهم ومبلغ مالى مقدم من المهندس محمد على العديسى أحد رجال الأعمال للمساهمة فى دعم المتفوقين فى المحافظة، حيث قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا رصد خلاله فعاليات احتفالية لتكريم أوائل الشهادة الإعدادية الذين حصلوا على الدرجات النهائية فى كل المواد، وعددهم 13 طالبا وطالبة، بحضور الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، ومديرى الإدارات التعليمية والمدارس.

ومن جانبه قال الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه جرى اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية منذ أسبوعين، وحصل 13 طالبا وطالبة على 280 درجة، وهى الدرجة الكاملة فى الامتحانات، موضحاً أنه ضمت قائمة الأوائل كلا من (مريم محمد إبراهيم – كارين بيتر فاروق – رحمة محمود محمد – كيرلس جوزيف ماهر – مارولا صموئيل فاروق – محمد عماد الدين محمد – عبدالله محمد أحمد – هاجر أسامة عبد الله – رامز رضا صابر – مينا كيندى زكى – مريم نصر عبد العزيز – يوسف تامر عبد الحارث - همسة أحمد جادو نبيه).