بسبب خلافات زوجية.. زوج يشعل النيران فى شقته ببنى سويف

أقدم زوج على إشعال النيران فى شقته السكنية بحى الجزيرة فى مدينة بنى سويف، بسبب خلافات الزوجية، وتم السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية بالتعاون مع الأهالى وإخماد النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بحى الجزيرة بوسط مدينة بنى سويف.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف على رأس سيارة إطفاء وتمكنوا من إخماد الحريق والسيطرة على النيران ومنع امتدادها للمنازل المجاورة.

وتبين أن الحريق نشب فى غرفة نوم داخل شقة سكنية خاصة بشخص يدعى " أحمد. م" 35 سنة، وان الخريف لن يسفر عن إصابات بشرية أو وفيات.

وكشفت التحريات الأولية أن هناك خلافات بين زوج زوجته أقدم على إثرها الزوج بإشعال النيران فى غرفة النوم، وأثناء محاولة الزوجة إطفاء النيران أصيبت فى يدها اليسرى اثر اصطدامها بزجاج غرفة النوم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وضبط الزوج.