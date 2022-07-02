اليوم.. المستشار عادل عزب يتولى مهام عمله كرئيسا لمجلس الدولة رسميا

يباشر اليوم السبت، المستشار عادل عزب، كرئيساً بمجلس الدولة، مهام عمله رسميًا، بعدما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسي رقم 270 لسنة 2022 بتوليه رئاسة المجلس بدءا من أول يوليو، خلفا للمستشار محمد حسام الدين، الذي انتهت ولايته رسمياً الخميس 30 يونيو.

السيرة الذاتية:-

- يُعرف عن المستشار عادل عزب الجدية والالتزام فى العمل، ونقل خبراته لزملائه الأحدث، والتعاون مع رؤسائه، كما عُرف عنه الكفاءة فى إدارة أى موقع يترأسه، سواء محكمة أو دائرة أو إدارة فتوى.

- يعتبر عادل فهيم محمد عزب، رابع أقدم نواب رئيس مجلس الدولة حاليًا، سيبلغ سن التقاعد 30 يونيو 2024 أى أنه سيتولى رئاسة المجلس لعامين قضائيين.

- ولد عزب، 7 ديسمبر 1953 فى قرية المندورة بمحافظة كفر الشيخ، حصل على ليسانس الحقوق بجامعة القاهرة 1976، بتقدير عام جيد جدًا، حصل على دبلومتى القانون العام والعلوم الإدارية من جامعة القاهرة عامى 1978 و1979.

- بدأ عمله فى مجلس الدولة أبريل 1977، وتدرج فى المناصب حتى عُين مُستشارًا فى سبتمبر 1991، ووكيلاً لمجلس الدولة فى عام 1994، ونائبًا لرئيس مجلس الدولة فى يوليو 1997، وعمل فى جميع أقسام وإدارات مجلس الدولة.

- عمل فى هيئة مفوضى الدولة، ثم عضوًا بالمحكمة التأديبية بطنطا والإسكندرية، ثم رئيساً للمحكمة الإدارية والتأديبية بالإسكندرية، ثم عضوًا بمحكمة القضاء الإدارى، ثم رئيسًا لدائرة القضاء الإدارى بالبحيرة، ثم بالإسكندرية، ثم رئيسًا للدائرة الرابعة وللدائرة الخامسة بالقضاء الإدارى بالقاهرة، ثم رئيسًا للدائرة السادسة تعليم فحص طعون بالمحكمة الإدارية العُليا، ثم رئيسًا لإدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل، ثم رئيسًا للدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العُليا، ثم رئيسًا لمحكمة القضاء الإدارى وعضو المجلس الخاص حتى صدور القرار الجمهورى بتعيين سيادته رئيسًا لمجلس الدولة اعتبارًا من أول يوليو 2022.