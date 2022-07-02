المتهم بمذبحة الريف الأوروبي للمحكمة: أخطأت في حق الضحايا واعترف بقتلهم

كتب: أحمد عبد الهادى - احمد الجعفرى

بدأت منذ قليل الدائرة 25 بمحكمة جنايات الجيزة نظر أولى جلسات محاكمة المتهم فى قضية "مذبحة الريف الأوروبي"، والمنعقدة بمحكمة طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، وفور بدء الجلسة تحدث المتهم إلى المحكمة قائلًا "أخطأت في حق الضحايا وأعترف بقتلهم".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود أحمد عوض الله صالح وعضوية المستشارين عمرو وحيد محمود إبراهيم سعد وشريف محمد عبده العقبي وملهم مختار محسن مرسي.

وأحالت النيابة العامة المتهم بقتل خمسة؛ وهم مزارع وابنتيه وحفيديه، بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد للمحاكمة الجنائية؛ وذلك لاتهامه بقتل المزارع عمدًا، وقد اقترنت تلك الجناية بجنايات أخر هي قتل ابنتيه وحفيديه عمدًا، والشروع في هتك عرض إحدى ابنتيه المجني عليهما.

وقد كانت النيابة العامة قد أقامت الدليل على المتهم من إقراره في التحقيقات، وما أجراه من محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة، وإرشاده عن شريط المادّة المخدرة التي استخدمها لتنفيذ مخططه في هتك العرض، كما أرشد عن الأدوات التي استخدمها لدسّ المخدِّر في شراب المجني عليهم، وما أسفر عنه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي بفحص المادة المخدرة، وتقرير الصفة التشريحية الخاص بجثامين المجني عليهم الخمسة، وكذلك ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بفحص كافَّة الآثار المضبوطة بمسرح الواقعة، وإجراء المطابقات اللازمة، فضلًا عن أقوال تسعة شهود في التحقيقات.