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الجزائر تسجل ١٨ إصابة جديدة بكورونا خلال ال٢٤ ساعة الأخيرة

السبت، 02 يوليه 2022 01:36 ص
الجزائر تسجل ١٨ إصابة جديدة بكورونا خلال ال٢٤ ساعة الأخيرة لقاح كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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سجلت الجزائر، اليوم، ١٨ إصابة جديدة، مع عدم إحصاء أي حالة وفاة، خلال ال٢٤ ساعة الأخيرة، عبر كامل أراضيها.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات وصل عند ٢٦٦ ألفا و١٠٥ حالات ، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء ١٧٨ ألفا و٥٥٠ شخصا، كما استقر العدد الإجمالي للوفيات عند ٦ آلاف و٨٧٥ حالة.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.


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